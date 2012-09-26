菲律宾终止中国企业承包的铁路项目

路透马尼拉9月25日电---菲律宾周二称，在对该国一项价值5亿美元铁路项目的评估中，发现这一与中国公司达成的交易有违规行为，因而决定终止该项目，并将返还与该项目相关的中方贷款。

菲律宾内政部长罗哈斯（Manuel Roxas）表示，该项目的终止与菲律宾同中国在南中国海的纠纷无关。这一项目最初由菲律宾前总统阿罗约（Gloria Macapagal Arroyo）批准。

“我们通知了中方以及中国机械工业集团有限公司，我们无法继续在北部铁路（North Rail）项目上合作，”罗哈斯在记者会上表示。

罗哈斯称，菲律宾将在修改相关条款与条件后，继续推进这一连接首都与北部省份的高铁项目。

罗哈斯还表示，这一项目由中国进出口银行根据同菲律宾财政部的协议出资支持。

但他称，这一项目在2003年承包给中国机械工业集团有限公司时，并未遵从政府采购法，也未举行公众招标。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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