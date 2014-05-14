菲律宾称中国在赤瓜礁似建简易机场

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透马尼拉5月14日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾周三指责中国在赤瓜礁（Johnson SouthReef）填海造地，明显是用来建简易机场。
如果这一说法得到证实，那将会是中国在南沙群岛控制的八个岛礁上建设的首个机场，将标志该地区紧张局势严重升级。
菲律宾外交部发言人CharlesJose对路透称，中国方面近几周正在向赤瓜礁运送泥土和其他材料。他还称，中国在该地区填海造地，违反《南海各方行为宣言》。
“他们（中方）将建一个简易机场，”Jose说。
Jose称，菲律宾海军的航拍图片显示了中国在赤瓜礁活动的证据。
他还称，菲律宾外交部已经就此向中国发出抗议，还在日前举行的东盟峰会上提出了此事。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
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