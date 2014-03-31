菲律宾再向仁爱礁派补给船 中菲船只上演“猫捉老鼠游戏”

路透南中国海仁爱礁3月30日（记者 Erik de Castro/Roli Ng） -一艘菲律宾政府船只周六摆脱两艘中国海警船的封锁，强行驶入仁爱礁水域为驻该区域的菲律宾军队运送补给。

应邀跟随菲律宾船只的路透和其他媒体周六目睹了这场“猫捉老鼠游戏”，让外界对这一水域的紧张局势有了一次难得的了解。

“如果我们不改变方向，不改变航线，就会与他们（中国海警船）相撞，”这艘菲律宾民用船只的船长FerdinandGato在其船只在仁爱礁抛锚停泊后对路透说。

这艘菲律宾船只在距仁爱礁还有大约1小时航程时被一艘中国海警船发现。随后中国海警船加速向菲律宾船只左侧靠近，并且至少三次鸣笛。

这艘中国海警船几分钟后放慢速度，但随后又出现一艘更大的中国海警船，这艘船以更快的速度行驶以切断菲律宾船只的路线。

中国海警船通过无线设备向菲律宾船只发出信息，称后者进入了中国领海。

“我们命令你们立刻停止前进，停止所有非法活动并离开，”中方人员用英文发出的信息称。Gato回复称，他的任务是向驻守在该区域的菲律宾军队运送补给。

但菲律宾船只并未停止或掉头，而是加速前行，最终摆脱了中国海警船进入仁爱礁水域。

中国外交部周六晚些时候称，菲方此举改变不了中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛拥有主权的事实。

中国外交部发言人洪磊称，中方绝不会容许菲方以任何形式侵占仁爱礁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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