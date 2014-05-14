菲律宾称中国在赤瓜礁似建简易机场

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Manuel Mogato

路透马尼拉5月14日 - 菲律宾周三指责中国在赤瓜礁（Johnson South Reef）填海造地，明显是用来建简易机场。

如果这一说法得到证实，那将会是中国在南沙群岛控制的八个岛礁上建设的首个机场，将标志该地区紧张局势严重升级。

菲律宾外交部发言人Charles Jose对路透称，中国方面近几周正在向赤瓜礁运送泥土和其他材料。他还称，中国在该地区填海造地，违反《南海各方行为宣言》。

“他们（中方）将建一个简易机场，”Jose说。

Jose称，菲律宾海军的航拍图片显示了中国在赤瓜礁活动的证据。

他还称，菲律宾外交部已经就此向中国发出抗议，还在日前举行的东盟峰会上提出了此事。（完）