中国渔船均已安全驶离黄岩岛

中国渔船周六满载驶离南中国海争议海域，结束了中国和菲律宾长达六天的僵局，但重挫菲律宾对该海域的主权声明及保护海洋资源的努力。中国派出多艘海监船保护渔民，菲方则派出最大一艘战舰。双方协商一直迟而未决，中方相关八艘船只都已离开，未缴纳任何收成。路透