菲律宾加强针对中国的法律行动

路透香港9月27日（记者 Greg Torode） - 菲律宾加强针对中国对南海主权声索的法律行动。

菲律宾组建了一支一流的国际法律团队，准备与中国打一场史无前例的仲裁官司，完全不顾中国要求其放弃这一行动的压力。菲律宾依据的是《联合国海洋法公约》。

法律专家指出，任何结果都将是无法强制执行的，但会产生相当大的道德和政治影响。

新加坡东南亚研究所安全学者Ian Storey表示，菲律宾在这个法律行动上投入了大量的政治资本，将会不惜一切代价以确保成功。

“如果菲律宾团队提交的证据不足以让人信服……这将让菲律宾非常难堪，菲律宾与中国的纠纷也将回到起点。而中国也将比过去几年更加积极地推动主权声索。”

日本和越南国家官员称，除了法律问题，该案还涉及政治和外交风险，日本和越南都在密切观察。

美国同样也在密切关注事态发展。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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