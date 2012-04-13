菲律宾称中国从黄岩岛海域撤走一艘海监船

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透马尼拉4月13日电(记者 Rosemarie Francisco)---菲律宾称，中国周五从黄岩岛海域撤走一艘海监船。之前中菲双方在此海域对峙，目前正寻求通过对话化解争端。
此次争端凸显数十年来相关各国围绕南中国海的主权争议。
菲律宾外交部发言人埃尔南德斯(Raul Hernandez)周五接受当地电台采访时表示：“中国驻菲律宾大使馆告知我们，三艘海监船中的一艘另有其他任务。”
菲律宾外交部长罗萨里奥(Albert del Rosario)称，双方均提出争端解决方案，但尚未达成一致。
他未透露双方方案的细节，但表示周五将再次会见中国驻菲律宾大使马克卿。
他说：“我们取得了一些进展，但还有些悬而未决的问题，因此我们希望继续讨论。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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