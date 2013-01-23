菲律宾将南海争端交由联合国仲裁

路透马尼拉1月22日 - 菲律宾政府周二称，已经要求一个国际特别法庭介入南海领土争端，并宣称中国的领土主权主张无效。

菲律宾要求《联合国海洋法公约》仲裁法庭阻止中国的行为，菲律宾认为这些行为侵犯其主权。

“菲律宾几乎用尽了所有政治和外交方法，以和平协商方式解决与中国的争端。时至今日，仍找不到解决方案。我们希望仲裁程序能够为争端找到永久解决方案。”菲律宾外长罗萨里奥对路透表示。

但不清楚特别法庭能够如何帮助菲律宾。尽管其决定对相关国家有法律效力，该特别法庭没有执法权。

中国对菲律宾的行动作出回应，重申了主权主张，并表示不需要外部干预。

新华社引述中国驻菲律宾大使马克卿的话报导称，中国对南海的岛屿及周围水域“拥有不可争辩的主权”。

“中方强烈认为，有关南海争议应该通过有关双方谈判解决。”马克卿说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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