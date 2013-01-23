菲律宾将南海争端交由联合国仲裁

美国众议院共和党议员就推进医改举行更多会谈 但未做出决定
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透马尼拉1月22日 - 菲律宾政府周二称，已经要求一个国际特别法庭介入南海领土争端，并宣称中国的领土主权主张无效。
菲律宾要求《联合国海洋法公约》仲裁法庭阻止中国的行为，菲律宾认为这些行为侵犯其主权。
“菲律宾几乎用尽了所有政治和外交方法，以和平协商方式解决与中国的争端。时至今日，仍找不到解决方案。我们希望仲裁程序能够为争端找到永久解决方案。”菲律宾外长罗萨里奥对路透表示。
但不清楚特别法庭能够如何帮助菲律宾。尽管其决定对相关国家有法律效力，该特别法庭没有执法权。
中国对菲律宾的行动作出回应，重申了主权主张，并表示不需要外部干预。
新华社引述中国驻菲律宾大使马克卿的话报导称，中国对南海的岛屿及周围水域“拥有不可争辩的主权”。
“中方强烈认为，有关南海争议应该通过有关双方谈判解决。”马克卿说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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