中国警告称菲方强推仲裁将严重伤害中菲关系

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透马尼拉4月1日 -中国驻菲律宾大使馆临时代办孙向阳周二表示，菲律宾就中菲南海争端单方面提起国际仲裁，只会给两国关系造成严重伤害，希望菲方重新回到通过双边谈判解决争议的正确轨道上来。
菲律宾周日向国际仲裁庭提交了中菲南海争议诉状，向中国的南海“九段线”发起挑战。
孙向阳称，菲方的所做所为对两国关系造成很大的伤害。
他还说，菲方根据《联合国海洋法公约》提起仲裁，但中菲之间最主要的是岛屿领土争端，《公约》是管不到领土问题的。此外，中国在2006年就按照《公约》规定，声明在涉及海洋划界和历史性权利等争端上不接受相关国际仲裁。因此，中国完全有权利不接受菲方提起的仲裁。
“希望菲方纠正错误，重新回到通过双边谈判解决争议的正确轨道上来。”
孙向阳指出，菲方在事前既未告知中方，也未取得中方同意。甚至在中方明确表达不接受的立场后，菲方仍然执意推进仲裁。（完）
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