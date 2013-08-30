菲律宾称中国要求菲总统取消访华 中国称从未邀请

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透马尼拉/北京8月29日 - 菲律宾政府周四表示，中国要求菲律宾总统阿基诺取消下周出席中国-东盟博览会开幕式，此举显然是冷落菲律宾，但中国坚称从未邀请阿基诺访华。
中国和菲律宾关系因南中国海领土纠纷紧张。
中国声称享有对南中国海多数区域的主权令其直接站在了美国盟友越南和菲律宾的对立面。文莱、马来西亚等国也声称在南中国海拥有部分主权，中国与日本在东海问题上也存在纷争。
菲律宾已向国际海洋法法庭提交有关南中国海主权争议的仲裁申请。中国在上述两处有争议区域均部署了巡逻船。
菲律宾外交部发言人赫尔南德斯(Raul Hernandez)在一份书面声明中表示：“鉴于中国方面要求阿基诺选择一个更有益的时间访华，阿基诺总统决定不再前往南宁参加中国—东盟博览会。”
“菲律宾方面仍然坚持尽管存在差异，但不影响双边关系推进的原则。”
中国外交部在给路透的声明中称，中国从未邀请阿基诺访华。
声明称：“中国从未对菲律宾总统发出访华邀请。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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