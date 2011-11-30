亚行专家呼吁迅速行动 应对气候灾害

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透马尼拉11月29日电（记者 Rosemarie Francisco）---气候变化专家称，海平面升高和严重旱情对亚洲各大城市的威胁日益严重，各国政府应当制定综合城市规划，应对供水、洪灾、交通和固态垃圾等紧要问题。
亚洲开发银行（ADB）区域和可持续发展局副局长WooChong Um周二告诉路透，短期而言，通过完善排水和卫生系统，制定固态垃圾管理计划，以提高垃圾有效收集，减少塑料使用，各大城市将能够把遭遇诸如曼谷那种破坏性洪灾的风险降到最低。
"非常明显，有确凿证据显示，风暴和台风变得益发强劲，发生频率也更高了。"
"这不仅发生在一个地方，而是到处都是，谁知道下一场灾难将发生在哪儿。" 他说道。
"所以，这是一个警钟，各国应采取必要措施，做好准备。"
亚行数据显示，2010年亚太地区逾3,000万人因环境灾害无家可归。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。