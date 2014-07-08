菲律宾总统阿基诺遭弹劾 或可轻松过关

路透7月7日 - 菲律宾前国会议员Augusto Syjuco周一发起对总统阿基诺的弹劾，指控阿基诺涉嫌贿赂和违反宪法。但分析人士称，阿基诺有望挫败该动议，主要得益于其对国会的控制。

这是阿基诺因向议员分配可自由支配基金首次面临弹劾。菲律宾高等法院已宣布阿基诺的相关做法不合法。

“弹劾控告主要基于三个方面的理由：贿赂、背叛公众信任和违反宪法，”Syjuco对路透称。他还就阿基诺分配可自由支配基金的做法向高等法院提出质疑。

“这桩弹劾案已被提交至众议院文件管理局，以等待国会重新开会，”他说。

他还称，在国会第二个会期于7月28日重开后，国会议员将会处理此事。

阿基诺发言人Edwin Lacierda称，Syjuco以提出起诉政府的案子而出名。“这不在我们置评的范围之内，”他说。“他们起诉他们的，我们不会置评。”

弹劾总统至少需290名众议员中大约96人投票支持，并需24名参议员中至少三分之二人投票赞成。

在2013年中期选举过后，阿基诺在参众两院赢得了史无前例的控制权，他似乎在任何弹劾案中都可以轻松过关。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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