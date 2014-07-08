菲律宾总统阿基诺遭弹劾 或可轻松过关

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月7日 - 菲律宾前国会议员Augusto Syjuco周一发起对总统阿基诺的弹劾，指控阿基诺涉嫌贿赂和违反宪法。但分析人士称，阿基诺有望挫败该动议，主要得益于其对国会的控制。
这是阿基诺因向议员分配可自由支配基金首次面临弹劾。菲律宾高等法院已宣布阿基诺的相关做法不合法。
“弹劾控告主要基于三个方面的理由：贿赂、背叛公众信任和违反宪法，”Syjuco对路透称。他还就阿基诺分配可自由支配基金的做法向高等法院提出质疑。
“这桩弹劾案已被提交至众议院文件管理局，以等待国会重新开会，”他说。
他还称，在国会第二个会期于7月28日重开后，国会议员将会处理此事。
阿基诺发言人Edwin Lacierda称，Syjuco以提出起诉政府的案子而出名。“这不在我们置评的范围之内，”他说。“他们起诉他们的，我们不会置评。”
弹劾总统至少需290名众议员中大约96人投票支持，并需24名参议员中至少三分之二人投票赞成。
在2013年中期选举过后，阿基诺在参众两院赢得了史无前例的控制权，他似乎在任何弹劾案中都可以轻松过关。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
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