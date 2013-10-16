菲律宾地震遇难人数已接近百人

路透菲律宾10月16日（记者 Erik De Castro） - 菲律宾官员周三称，中部地区的强震已导致近100人丧生，救援人员正在挖掘一座教堂和医院的瓦砾，寻找其他遇害者。

Loon镇位于距离首都马尼拉630公里的薄荷岛(Bohol Island)上，该镇倒塌的公共医院、教堂和一栋住所下至少还有10人失踪。薄荷岛位于周二里氏7.2级地震的震中。

地震导致薄荷岛和附近的宿务出现塌方，基础设施遭到大面积破坏，近300万人受到影响。地震中受伤的人数升至280.

菲律宾国家减灾委员会称，至少90人死于薄荷岛。官员担忧，随着与受损村庄的通讯恢复，死亡人数可能进一步上升。

“我认为死亡人数还会增加，昨天通讯部分中断。”Loon镇镇长Lloyd Lopez对菲律宾电台表示。

“我们无法与所有的村庄取得联系，很多村庄都被隔断，巨石堵塞了道路。”Lopez说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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