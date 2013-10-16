菲律宾地震遇难人数已接近百人

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透菲律宾10月16日（记者 Erik De Castro） - 菲律宾官员周三称，中部地区的强震已导致近100人丧生，救援人员正在挖掘一座教堂和医院的瓦砾，寻找其他遇害者。
Loon镇位于距离首都马尼拉630公里的薄荷岛(Bohol Island)上，该镇倒塌的公共医院、教堂和一栋住所下至少还有10人失踪。薄荷岛位于周二里氏7.2级地震的震中。
地震导致薄荷岛和附近的宿务岛出现塌方，基础设施遭到大面积破坏，近300万人受到影响。地震中受伤的人数升至280.
菲律宾国家减灾委员会称，至少90人死于薄荷岛。官员担忧，随着与受损村庄的通讯恢复，死亡人数可能进一步上升。
“我认为死亡人数还会增加，昨天通讯部分中断。”Loon镇镇长Lloyd Lopez对菲律宾电台表示。
“我们无法与所有的村庄取得联系，很多村庄都被隔断，巨石堵塞了道路。”Lopez说道。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73