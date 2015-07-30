菲律宾军方寻求大幅提高国防开支

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透马尼拉7月29日 - 菲律宾将领周三呼吁国会未来五年将年度国防开支增加近两倍，以升级军备。
与中国海上领土争议升级之际，菲律宾推出总规模9,980亿披索（219.5亿美元）的15年计划，以实现武装部队现代化。
“我们所需的军备和我们现有存货水平相差太大，不容忽视。”莫利纳（Guillermo Molina）准将在菲律宾众议院的国防小组听证会上表示。
“作为解决办法，菲律宾国会或者可以考虑将年度国防预算钉住年度GDP挂钩，至少占比2%。”
菲律宾国会批准的今年国防预算是1,158亿披索，不到GDP的1%。政府提议的明年国防预算拟为1,291亿披索。国防开支需达到3,080亿披索，才相当于GDP的2%。
“与邻国相比，菲律宾的军事开支属于最低的之一。”莫利纳说。他称，中国占领斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛），令安全局势更为复杂。
目前还不清楚这些钱将从何而来。前空军飞行员、议员阿谢迪约（Francisco Acedillo）称，众议院必须研究军方的提议。
他说：“这个数字确实令人难以想象。但如果我们的国家需要，就必须想法设法予以支持。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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