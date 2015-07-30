菲律宾军方寻求大幅提高国防开支

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉7月29日 - 菲律宾将领周三呼吁国会未来五年将年度国防开支增加近两倍，以升级军备。

与中国海上领土争议升级之际，菲律宾推出总规模9,980亿披索（219.5亿美元）的15年计划，以实现武装部队现代化。

“我们所需的军备和我们现有存货水平相差太大，不容忽视。”莫利纳（Guillermo Molina）准将在菲律宾众议院的国防小组听证会上表示。

“作为解决办法，菲律宾国会或者可以考虑将年度国防预算钉住年度GDP挂钩，至少占比2%。”

菲律宾国会批准的今年国防预算是1,158亿披索，不到GDP的1%。政府提议的明年国防预算拟为1,291亿披索。国防开支需达到3,080亿披索，才相当于GDP的2%。

“与邻国相比，菲律宾的军事开支属于最低的之一。”莫利纳说。他称，中国占领斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛），令安全局势更为复杂。

目前还不清楚这些钱将从何而来。前空军飞行员、议员阿谢迪约（Francisco Acedillo）称，众议院必须研究军方的提议。

他说：“这个数字确实令人难以想象。但如果我们的国家需要，就必须想法设法予以支持。”（完）