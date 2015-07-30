菲律宾军方寻求大幅提高国防开支

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉7月29日 - 菲律宾将领周三呼吁国会未来五年将年度国防开支增加近两倍，以升级军备。
与中国海上领土争议升级之际，菲律宾推出总规模9,980亿披索（219.5亿美元）的15年计划，以实现武装部队现代化。
“我们所需的军备和我们现有存货水平相差太大，不容忽视。”莫利纳（Guillermo Molina）准将在菲律宾众议院的国防小组听证会上表示。
“作为解决办法，菲律宾国会或者可以考虑将年度国防预算钉住年度GDP挂钩，至少占比2%。”
菲律宾国会批准的今年国防预算是1,158亿披索，不到GDP的1%。政府提议的明年国防预算拟为1,291亿披索。国防开支需达到3,080亿披索，才相当于GDP的2%。
“与邻国相比，菲律宾的军事开支属于最低的之一。”莫利纳说。他称，中国占领斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛），令安全局势更为复杂。
目前还不清楚这些钱将从何而来。前空军飞行员、议员阿谢迪约（Francisco Acedillo）称，众议院必须研究军方的提议。
他说：“这个数字确实令人难以想象。但如果我们的国家需要，就必须想法设法予以支持。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”