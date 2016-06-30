菲律宾新总统杜特尔特宣誓就职 对犯罪和腐败宣战（更新版）

路透马尼拉6月30日 （记者 Manuel Mogato/Enrico Dela Cruz） - 菲律宾新总统杜特尔特周四宣誓就职，成为菲律宾第16任总统。杜特尔特凭借亲民风格与打击犯罪的承诺在5月大选中击败建制派候选人。

杜特尔特在总统府宣誓就职后发表简短演讲，宣称将对腐败、犯罪和毒品发起“毫不留情的”、“持续的”打击。

但杜特尔特称，这些罪恶反映出的其实是侵蚀社会道德的严重社会弊病。

“我看到人民对我们国家领导层的信任度下降，对我们司法系统的信心削弱，对我们的公职人员让民众生活得更好、更安全、更健康的能力也缺乏信心。”杜特尔特说道。

杜特尔特称，他晚些时候将提供经济政策的细节，但有些人担心他蔑视传统的风格可能影响国家的健康发展。

杜特尔特竞选时大举抨击菲律宾的政治精英，并利用了民众对历届政府未能解决贫困与不平等问题的厌恶情绪。（完）