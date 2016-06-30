菲律宾新总统杜特尔特宣誓就职 对犯罪和腐败宣战

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉6月30日 - 菲律宾新总统杜特尔特周四宣誓就职，成为菲律宾第16任总统。他稍后向全国发表讲话时称，他将对犯罪行为发起“毫不留情的”、“持续的”打击，并警告官员们他对腐败行为绝不姑息。
杜特尔特在总统府发表的讲话中还表示，菲律宾人民对国家领导层的信任度下降，人民渴望出现改变。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。