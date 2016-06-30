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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 14:35 BJT

菲律宾新总统杜特尔特宣誓就职 对犯罪和腐败宣战

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉6月30日 - 菲律宾新总统杜特尔特周四宣誓就职，成为菲律宾第16任总统。他稍后向全国发表讲话时称，他将对犯罪行为发起“毫不留情的”、“持续的”打击，并警告官员们他对腐败行为绝不姑息。

杜特尔特在总统府发表的讲话中还表示，菲律宾人民对国家领导层的信任度下降，人民渴望出现改变。(完)

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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