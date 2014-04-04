菲律宾央行：总裁称监控流动性和全球形势，以控制金融系统风险

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透马尼拉4月4日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯表示，央行仍警惕国内流动性和国际形势发展，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策变动，以控制金融系统风险。
泰谭柯对记者表示，货币政策当局将继续监控“国内流动性，以确保不会出现金融稳定风险。”
泰谭柯还表示，央行密切关注美联储政策立场变化、中国经济增长前景和地缘政治问题等全球风险对金融和物价稳定造成的影响。
稍早数据显示，菲律宾3月通胀年率为3.9%，低于分析师预估的4.2%和前月的4.1%。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美