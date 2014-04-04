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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 09:50 BJT

菲律宾央行：总裁称监控流动性和全球形势，以控制金融系统风险

路透马尼拉4月4日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯表示，央行仍警惕国内流动性和国际形势发展，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策变动，以控制金融系统风险。

泰谭柯对记者表示，货币政策当局将继续监控“国内流动性，以确保不会出现金融稳定风险。”

泰谭柯还表示，央行密切关注美联储政策立场变化、中国经济增长前景和地缘政治问题等全球风险对金融和物价稳定造成的影响。

稍早数据显示，菲律宾3月通胀年率为3.9%，低于分析师预估的4.2%和前月的4.1%。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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