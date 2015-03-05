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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:16 BJT

菲律宾央行：总裁称目前货币政策立场仍适宜

路透马尼拉3月5日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示，当前货币政
策立场仍适宜，短期内通胀可能仍可控。
    
    “虽然我们认为目前货币政策立场仍适宜，但我们将继续关注全球形
势，包括油价走势是否出现严重逆转以及投资者信心变化，这些都可能导
致市场波动并影响通胀预期，”泰谭柯表示。
    
    菲律宾2月消费者物价指数(CPI)升幅为2.5%，符合路透调查预估中值
，而且位于央行预估的2.2-3.0%区间内，这是七个月来该通胀率首次上升
。
    
    菲律宾央行将于3月26日召开货币政策会议。(完)    
    
      
    

 (编译 杜明霞；审校 郑茵)
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