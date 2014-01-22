版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 10:35 BJT

菲律宾经济：2013年第四季GDP料增长5.8-6.5%，远好于预期--官员

路透马尼拉1月22日 - 一位菲律宾经济官员周三表示，2013年最后一季菲律宾经济可能增长5.8-6.5%，内需和出口表现强劲，可能抵消了11月台风的影响。

“11月数据公布时，出口比我们的预期要强劲许多，”菲律宾社会经济规划官员Arsenio Balisacan表示。

“制造业产出也很强劲，汇款、甚至消费和投资依然非常强劲，”他说。

由于台风海燕造成的破坏，政府此前预计去年第四季经济增长可能放缓至4.1-5.9%。

Balisacan还表示，他预计2013年全年国内生产总值(GDP)增长可能接近政府目标区间6-7%的上档。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐