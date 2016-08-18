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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 10:31 BJT

菲律宾数据：第二季经济同比增速加快至7.0%高于预期，为三年来最快

路透菲律宾达沃市8月18日 - 菲律宾政府周四宣布，第二季经济较上年同期增长7.0%，增幅高于第一季的6.8%。这是三年来的最快季度增速。

路透调查访问的分析师此前预计，第二季经济增长6.7%。

第二季经济较上季增幅将于之后公布。市场预期为增长1.8%，高于第一季的1.1%。(完) (编译 许娜；审校 张涛)

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