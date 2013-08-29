更新版-菲律宾经济：第二季GDP增幅追平中国，有望超越全年目标

(新增细节)

* 第二季经季节调整后GDP较前季成长1.4%，路透调查预估为成长0.8%

* 2013年第二季GDP较上年同期成长7.5%，路透调查预估为上涨7.3%

* 第一季经季节调整后的GDP增幅上修至2.3%，前值为2.2%

* 上半年GDP较上年同期成长7.6%

路透马尼拉8月29日 - 菲律宾第二季经济成长速度追平中国，成为亚洲经济成长最快的两个国家之一，因其基本面、国内支出和投资颇为强劲，在地区资金外流之际扶持了本国经济。

菲律宾稳健的经济成长表现提振披索 脱离近三年低点、国内股市 也自九个月低点回升，在市场动荡时期为菲律宾继续受到投资者的青睐提供了更有利的条件。

但分析师也警告称，菲国基础设施项目建设拖延可能会产生不确定性，令投资停滞不前，目前该国正在寻找投资者为关键的铁路公路等公共建设提供资金支持。

Forecast PTE Ltd分析师Bernard Aw称，近期美国联邦储备理事会(美联储/FED)削减购债规模的忧虑，导致资金流出新兴市场，亦可能引发菲律宾国内资本流动不稳。但大多数分析师称，该国经常帐情况良好、拥有充足的外汇储备且对出口依赖性较低，因此与本地区其他国家情况不同。

菲律宾第二季经济较上年同期成长7.5%，优于预期的7.3%，但增幅不及第一季修正后的7.7%。

菲律宾第二季国内生产总值(GDP)较前季成长1.4%，高于路透预估的成长0.8%。但为年内最低增速，第一季上修后为成长2.3%。

数据公布后，分析师预期菲律宾央行会维持指标利率于纪录低位3.5%不变。

由于大力推动改革，菲律宾已经连续四个季度经济年增长率在7%以上，有别于地区内其它经济体成长放缓的走势。

该国一位高级官员称，菲律宾今年经济成长有望突破6-7%的目标水平，其强健的基本面也让该国能够控制市场动荡和全球不利因素带来的风险。

欲浏览菲律宾GDP、通胀率和利率图表，请点选：(link.reuters.com/jep55s)

欲浏览菲律宾与其它东南亚经济体对比图表，请点选：(link.reuters.com/cus62v)(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)