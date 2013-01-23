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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 17:27 BJT

标题新闻: IMF将菲律宾今年经济成长率调升至6%,但警告称资本流动或使得成长波动性加剧

注: 国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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