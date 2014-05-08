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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 16:57 BJT

菲律宾经济：央行上调今明两年通胀率预估，但仍在可控范围

路透马尼拉5月8日 - 菲律宾央行周四上调今明两年的通胀预估，不过表示由于到今年中期货币供应增长料将减速，通胀前景仍然可控。

不过央行预计由于厄尔尼诺导致的干旱天气不利于农业生产，以及电力和交通价格即将上调，物价可能面临压力。

央行预计今年平均通胀率为4.3%，明年为3.4%，上次预估分别为4.2%和3.2%。

央行今明两年的通胀率目标区间分别为3-5%和2-4%，预估通胀率均在区间之内。

稍早央行维持指标利率在纪录低点3.50%不变，但连续第二次将银行存款准备金率上调1个百分点，以缓冲强劲货币供应增长可能催生的高通胀风险。 (完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)
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