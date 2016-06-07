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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 10:12 BJT

菲律宾经济：央行预计通胀将缓慢升至政府目标区间--总裁

路透马尼拉6月7日 - 菲律宾央行周二表示，预计在政策效应期通胀将缓慢上升，但仍处于2-4%的目标区间。

菲律宾统计部门周二稍早称，5月整体通胀率升至一年高位，因包括食品在内的11种商品中有八种价格上涨。

央行总裁泰谭柯在发给记者的文字讯息中称，通胀上升“符合我们对通胀将在政策效应期缓慢升至(政府)2-4%目标区间的评估”。

“我们将继续监测外部形势，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)动向，以及国内状况，例如油品零售价格和公用事业费用的变化，以判断是否有必要调整政策立场，”他表示。(完) (编译 许娜；审校 李爽)

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