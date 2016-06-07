菲律宾经济：央行预计通胀将缓慢升至政府目标区间--总裁

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透马尼拉6月7日 - 菲律宾央行周二表示，预计在政策效应期通胀将缓慢上升，但仍处于2-4%的目标区间。
菲律宾统计部门周二稍早称，5月整体通胀率升至一年高位，因包括食品在内的11种商品中有八种价格上涨。
央行总裁泰谭柯在发给记者的文字讯息中称，通胀上升“符合我们对通胀将在政策效应期缓慢升至(政府)2-4%目标区间的评估”。
“我们将继续监测外部形势，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)动向，以及国内状况，例如油品零售价格和公用事业费用的变化，以判断是否有必要调整政策立场，”他表示。(完) (编译 许娜；审校 李爽)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)