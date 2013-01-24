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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 16:35 BJT

菲律宾央行: 维持指标利率于3.5%不变,一如市场预期

路透马尼拉1月24日 - 菲律宾央行周四维持指标利率于3.5%的纪录低点,为连续第二次会后维持利率不变,因通胀风险均衡,且经济成长预料仍将维持活力.

路透本周调查13位分析师均预期利率不变,且多数分析师认为决策者将至少在今年上半年之前按兵不动.

菲律宾央行货币政策委员会每六周召开一次利率会议.(完)
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