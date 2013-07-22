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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 13:05 BJT

路透调查：菲律宾央行料维持政策利率和SDA利率不变

* 料连续第六次会议维持政策利率在3.5%不变

* 料连续第二次会议维持SDA利率在2.0%不变

* 利率决定定于7月25日(周四)0800 GMT时公布

路透马尼拉7月22日 - 周一公布的路透调查显示，周四菲律宾央行十分可能将维持主要政策利率和特别存款账户利率(SDA)不变，因国内经济在今年经济成长强劲和通胀较低之际料将保持势头。

菲律宾央行最近一次调整隔夜借款利率是在去年10月份，当时央行把该利率调降了25个基点至3.5%的纪录低位。而菲律宾央行最近一次调整SDA利率是在今年4月份，当时央行把该利率下调了半个百分点，至2.0%。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)
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