路透调查：菲律宾央行料维持政策利率和SDA利率不变

路透马尼拉7月22日 - 周一公布的路透调查显示，周四菲律宾央行十分可能将维持主要政策利率和特别存款账户利率(SDA)不变，因国内经济在今年经济成长强劲和通胀较低之际料将保持势头。

菲律宾央行最近一次调整隔夜借款利率是在去年10月份，当时央行把该利率调降了25个基点至3.5%的纪录低位。而菲律宾央行最近一次调整SDA利率是在今年4月份，当时央行把该利率下调了半个百分点，至2.0%。(完)