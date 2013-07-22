路透调查：菲律宾央行料维持政策利率和SDA利率不变

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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* 料连续第六次会议维持政策利率在3.5%不变
* 料连续第二次会议维持SDA利率在2.0%不变
* 利率决定定于7月25日(周四)0800 GMT时公布
路透马尼拉7月22日 - 周一公布的路透调查显示，周四菲律宾央行十分可能将维持主要政策利率和特别存款账户利率(SDA)不变，因国内经济在今年经济成长强劲和通胀较低之际料将保持势头。
菲律宾央行最近一次调整隔夜借款利率是在去年10月份，当时央行把该利率调降了25个基点至3.5%的纪录低位。而菲律宾央行最近一次调整SDA利率是在今年4月份，当时央行把该利率下调了半个百分点，至2.0%。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 石冠兰)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --