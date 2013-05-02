菲律宾评等：继惠誉之后标普亦将菲律宾债信评级上调至投资级

路透马尼拉5月2日 - 标准普尔周四将菲律宾的债信评级上调至投资级，这是不到两个月内第二家评级机构上调其评级，预计将使该国吸引更多的外资流入。

多数外国基金只允许持有标普或穆迪授予投资级别的资产，颇具影响力的摩根大通亚洲信贷指数(JACI)也追踪这两家机构授予的投资级别债券。

标普将菲律宾的外币长期债券评级上调一个级距至“BBB-”，并将外币短期债券评级上调至“A-3”，展望为稳定，称该国外部形势强劲，通胀温和，而且对外币债券的依赖度降低。

惠誉3月末时将菲律宾的债信评级上调至投资级别，这料将促进对该国的投资，并提升该国的长期增长潜力。

标普在声明中称，上调该国评级的原因包括，现任和前几界政府改善了财政灵活度、政府推出减少外债计划，国内资本市场深化，以及近期收入增长。

标准普尔的债信分析师Agost Benard表示，“菲律宾评级上调，反映出该国对外状况改善，通胀放缓，以及政府对外币债券的依赖度降低。”

“由于经常帐收支继续保持盈余，我们预计该国对外状况将接近平衡，”Benard称。

菲律宾财政部长普里斯马称，评级上调是对菲律宾投下了信任票，再次肯定了市场此前已为之喝彩的基本面。(完)