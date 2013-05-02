菲律宾评等：继惠誉之后标普亦将菲律宾债信评级上调至投资级

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透马尼拉5月2日 - 标准普尔周四将菲律宾的债信评级上调至投资级，这是不到两个月内第二家评级机构上调其评级，预计将使该国吸引更多的外资流入。
多数外国基金只允许持有标普或穆迪授予投资级别的资产，颇具影响力的摩根大通亚洲信贷指数(JACI)也追踪这两家机构授予的投资级别债券。
标普将菲律宾的外币长期债券评级上调一个级距至“BBB-”，并将外币短期债券评级上调至“A-3”，展望为稳定，称该国外部形势强劲，通胀温和，而且对外币债券的依赖度降低。
惠誉3月末时将菲律宾的债信评级上调至投资级别，这料将促进对该国的投资，并提升该国的长期增长潜力。
标普在声明中称，上调该国评级的原因包括，现任和前几界政府改善了财政灵活度、政府推出减少外债计划，国内资本市场深化，以及近期收入增长。
标准普尔的债信分析师Agost Benard表示，“菲律宾评级上调，反映出该国对外状况改善，通胀放缓，以及政府对外币债券的依赖度降低。”
“由于经常帐收支继续保持盈余，我们预计该国对外状况将接近平衡，”Benard称。
菲律宾财政部长普里斯马称，评级上调是对菲律宾投下了信任票，再次肯定了市场此前已为之喝彩的基本面。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜/王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)