菲律宾国会宣布杜特尔特当选总统

路透马尼拉5月30日（记者 Manuel Mogato/Karen Lema） - 菲律宾国会参众两院周一召开联席会议，宣布杜特尔特（Rodrigo Duterte）赢得5月9日大选，下月将接任总统。

“特此宣布，杜特尔特和罗布雷多（Maria LeonorGerona Robredo）当选菲律宾共和国总统和副总统。”参议员德里隆（Franklin Drilon）和众议员贝尔蒙特（Feliciano Belmonte）在联席会议上称。

71岁的杜特尔特是强硬派人物，长期担任南部城市达沃市的市长，竞选时承诺将严厉打击犯罪，还面临改善基础设施、创造就业、消除贫困等艰巨任务。

罗布雷多则是现任总统阿基诺三世的盟友。

杜特尔特周一在达沃市，缺席国会宣布其当选总统的仪式。他将在周二宣布内阁名单。（完）