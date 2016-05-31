菲律宾国会宣布杜特尔特当选总统

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透马尼拉5月30日（记者 Manuel Mogato/Karen Lema） - 菲律宾国会参众两院周一召开联席会议，宣布杜特尔特（Rodrigo Duterte）赢得5月9日大选，下月将接任总统。
“特此宣布，杜特尔特和罗布雷多（Maria LeonorGerona Robredo）当选菲律宾共和国总统和副总统。”参议员德里隆（Franklin Drilon）和众议员贝尔蒙特（Feliciano Belmonte）在联席会议上称。
71岁的杜特尔特是强硬派人物，长期担任南部城市达沃市的市长，竞选时承诺将严厉打击犯罪，还面临改善基础设施、创造就业、消除贫困等艰巨任务。
罗布雷多则是现任总统阿基诺三世的盟友。
杜特尔特周一在达沃市，缺席国会宣布其当选总统的仪式。他将在周二宣布内阁名单。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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