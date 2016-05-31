菲律宾国会宣布杜特地当选总统

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透马尼拉5月30日 - 菲律宾国会参众两院周一召开联席会议，宣布杜特地(杜特尔特/Rodrigo Duterte)赢得5月9日大选，下月将接任总统。
“特此宣布，杜特地和罗布雷多(Maria Leonor Gerona Robredo)当选菲律宾共和国总统和副总统。”参议员德里隆(Franklin Drilon)和众议员贝尔蒙特(Feliciano Belmonte)在联席会议上称。
71岁的杜特地是强硬派人物，长期担任南部城市达沃市的市长，竞选时承诺将严厉打击犯罪，还面临改善基础设施、创造就业、消除贫困等艰巨任务。
罗布雷多则是现任总统阿基诺三世的盟友。
杜特地周一在达沃市，缺席国会宣布其当选总统的仪式。他将在周二宣布内阁名单。(完)
编译 侯雪苹 审校 朱淑珍
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。