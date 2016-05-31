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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 11:03 BJT

菲律宾国会宣布杜特地当选总统

路透马尼拉5月30日 - 菲律宾国会参众两院周一召开联席会议，宣布杜特地(杜特尔特/Rodrigo Duterte)赢得5月9日大选，下月将接任总统。

“特此宣布，杜特地和罗布雷多(Maria Leonor Gerona Robredo)当选菲律宾共和国总统和副总统。”参议员德里隆(Franklin Drilon)和众议员贝尔蒙特(Feliciano Belmonte)在联席会议上称。

71岁的杜特地是强硬派人物，长期担任南部城市达沃市的市长，竞选时承诺将严厉打击犯罪，还面临改善基础设施、创造就业、消除贫困等艰巨任务。

罗布雷多则是现任总统阿基诺三世的盟友。

杜特地周一在达沃市，缺席国会宣布其当选总统的仪式。他将在周二宣布内阁名单。(完)

编译 侯雪苹 审校 朱淑珍

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