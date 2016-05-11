美国称将乐于与菲律宾人民选出的新领导人合作

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿5月10日 （记者 Arshad Mohammed） - 美国周二称，将会与菲律宾人民选出的新领导人合作。菲律宾达沃市长杜特地在总统选举中得票大幅领先，获胜几成定局。杜特地被指控在达沃市当领导期间有侵犯人权行为。
亚洲分析人士称，华府的立场反映出，鉴于中国在该地区日益强硬的立场以及南海的海上纠纷，美国国家安全利益的重要性将超过对人权的关切。
“华盛顿尊重菲律宾人民的抉择。我们乐意与他们选出的领导人合作。”美国国务院发言人伊丽莎白·特鲁多（Elizabeth Trudeau）被问及菲律宾周一的选举时说道。
菲律宾尚未正式宣布总统选举的获胜者，但非正式计票结果显示，杜特地大幅领先最接近他的两位对手。这两位对手均已承认败选。
被问及华府是否担忧杜特地倡导的立场，包括施行法外处决来打击犯罪和毒品时，特鲁多重申华府尊重菲律宾选民所作出的选择。
“我们期待与菲律宾人选出的领导人合作。”特鲁多说道。
美国1992年关闭了在菲律宾的军事基地，但两国仍遵守双方1951年缔结的《美菲共同防御条约》。菲律宾是美国“亚太再平衡”外交政策的一个重要部分。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。