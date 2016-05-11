美国称将乐于与菲律宾人民选出的新领导人合作

路透华盛顿5月10日 （记者 Arshad Mohammed） - 美国周二称，将会与菲律宾人民选出的新领导人合作。菲律宾达沃市长杜特地在总统选举中得票大幅领先，获胜几成定局。杜特地被指控在达沃市当领导期间有侵犯人权行为。

亚洲分析人士称，华府的立场反映出，鉴于中国在该地区日益强硬的立场以及南海的海上纠纷，美国国家安全利益的重要性将超过对人权的关切。

“华盛顿尊重菲律宾人民的抉择。我们乐意与他们选出的领导人合作。”美国国务院发言人伊丽莎白·特鲁多（Elizabeth Trudeau）被问及菲律宾周一的选举时说道。

菲律宾尚未正式宣布总统选举的获胜者，但非正式计票结果显示，杜特地大幅领先最接近他的两位对手。这两位对手均已承认败选。

被问及华府是否担忧杜特地倡导的立场，包括施行法外处决来打击犯罪和毒品时，特鲁多重申华府尊重菲律宾选民所作出的选择。

“我们期待与菲律宾人选出的领导人合作。”特鲁多说道。

美国1992年关闭了在菲律宾的军事基地，但两国仍遵守双方1951年缔结的《美菲共同防御条约》。菲律宾是美国“亚太再平衡”外交政策的一个重要部分。（完）