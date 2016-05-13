美国向杜特尔特表示祝贺 称期待进一步深化美菲关系

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿5月12日 - 美国周四向菲律宾“推定”当选总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）表示祝贺，并称期待与菲律宾新政府一起深化美菲关系。
美国在菲律宾总统选举结果尚未正式宣布就表示祝贺，这样的举动实属罕见。菲律宾选举委员会认可的一个机构进行的非正式计票显示，杜特尔特已轻松获胜。
“美国就2016年5月9日大选结束向菲律宾人民及推定当选总统杜特尔特表示诚挚的祝贺。”美国国务院发言人特鲁多（Elizabeth Trudeau）在声明中称。
“在我们应对共同挑战及共同关心的问题之际，美国期待与（菲律宾）新政府继续深化我们的双边合作伙伴关系。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。