美国向杜特尔特表示祝贺，称期待进一步深化美菲关系

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月12日 - 美国周四向菲律宾“推定”当选总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）表示祝贺，并称期待与菲律宾新政府一起深化美菲关系。
美国在菲律宾总统选举结果尚未正式宣布就表示祝贺，这样的举动实属罕见。菲律宾选举委员会认可的一个机构进行的非正式计票显示，杜特尔特已轻松获胜。
“美国就2016年5月9日大选结束向菲律宾人民及推定当选总统杜特尔特表示诚挚的祝贺。”美国国务院发言人特鲁多（Elizabeth Trudeau）在声明中称。
“在我们应对共同挑战及共同关心的问题之际，美国期待与（菲律宾）新政府继续深化我们的双边合作伙伴关系。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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