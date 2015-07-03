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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 10:53 BJT

菲律宾仍在搜寻倾覆渡轮幸存者 遇难者升至38人

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉7月3日 - 菲律宾海岸警卫队称，一艘载有187人的渡轮周四在菲律宾中部附近海域倾覆，已经造成38人丧生，目前仍有15人失踪，潜水员正在进行搜救。

MBCA Kim-Nirvana渡轮离港数分钟后倾覆，已有134人获救。在发现有两名船员没有登船后，相关机构周五下修了该艘渡轮上的人数。

夜间搜救行动仍在继续。一艘菲律宾海军船舰及两架空军飞机加入搜救，这加强了海岸警卫队的搜救力量。

菲律宾海岸警卫队发言人Armand Balilo对当地广播电台称，周五将启动正式的海上事故调查，以调查该渡轮倾覆的原因。

初步调查结果指向人为错误，该艘渡轮离港后不久向右急转弯。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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