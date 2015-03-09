马尼拉酒店业欣欣向荣 或提振菲律宾旅游业

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉3月6日 记者（Neil Jerome Morales） - 受马尼拉新兴博彩业的发展前景吸引，今年全球酒店品牌竞相涌入，助力当地新增客房数创下纪录。这将提振菲律宾表现不佳的旅游业，尽管需要完善其他基础设施才能令旅游业真正腾飞。

雅高酒店集团（Accor Group）旗下的诺富特（Novotel）和美憬阁（MGallery）、希尔顿全球酒店集团（Hilton Worldwide）旗下的康拉德酒店（Conrad）以及温德姆酒店集团（Wyndham Worldwide Corp）旗下的Tryp酒店首度在菲律宾开业，将贡献今年马尼拉4,612间新增客房的大部分。据高力国际菲律宾（Colliers International Philippines），这个数字是去年新增客房数的两倍多，是最近四年平均新增客房的四倍。该公司分析师Romeo Arahan称，马尼拉是该地区新开业酒店最活跃的地点之一。

预计未来两年每年新增客房将超过3,500间，大部分位于马尼拉的赌场度假区。新增客房将帮助马尼拉解决长久以来缺乏一流酒店设施的问题。云顶新加坡（Genting Singapore）旗下的康乐福豪华酒店（Crockfords Tower）、费尔蒙酒店集团（Fairmont Hotels & Resorts）旗下的萨沃耶酒店（Savoy）以及大仓饭店集团（Hotel Okura）的旗舰品牌即将入驻，亦可帮助吸引喜欢奢华旅行的游客。

尽管如此，拥有更多酒店房间并不能解决一切问题。菲律宾机场不足，无法满足旅客在不同岛屿间旅行的需要。官方数据显示，菲律宾2014年外国入境游客略低于500万人次的目标数，500万人次按照东南亚标准来说已经是一个较低水准了。中国游客增量受中菲之间领土争端影响而受到限制。菲律宾政府预计2015年总体游客数达到600万。

菲律宾旅游业联合会（Federation of Tourism Industries of the Philippines）会长Aileen Clemente称，预计明年外国入境游客将达到1,000万，与政府设定的目标一致。“吸引游客是个难题，因为政府雄心勃勃，但基础设施不足，很难达到目标，”高力国际的Arahan告诉路透。（完）