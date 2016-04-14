菲律宾称“伊斯兰国”有关杀害近百菲政府军的说法系宣传

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透马尼拉4月14日（记者 Manuel Mogato） - 菲律宾方面称“伊斯兰国”所谓其武装分子伏击杀害数十菲政府军的说法“纯属宣传”，并称没有该国南部穆斯林叛乱组织“阿布沙耶夫”（Abu Sayyaf）与“伊斯兰国”有直接关联的证据。
菲律宾报告称，本周该国政府军与“阿布沙耶夫”叛乱分子在巴西兰岛交火，造成46人死亡。周四时双方的交火已进入第六天。
追踪圣战组织网上活动的SITE Intelligence称，“伊斯兰国”宣称为近百菲律宾士兵被杀一事负责，并称他们炸掉了七辆运送士兵的卡车。
菲律宾军方发言人Restituto Padilla称，“伊斯兰国”的说法系宣传，其声明存在“许多漏洞和矛盾之处”。
“自战事周六开始以来，我们仅失去了18名士兵，但‘阿布沙耶夫’成员有28人丧生。我军在继续追击他们，在实现决定性胜利前我们不会罢休。”Padilla说。
“阿布沙耶夫”组织规模不大，以勒索、绑架、斩首和制造爆炸案闻名。该组织曾在社交媒体发布视频，宣誓效忠“伊斯兰国”。
但Padilla称，尚无“伊斯兰国”与“阿布沙耶夫”存在关联的证据。
“我们仍在寻找确定（他们）存在关联的证据。”该发言人称。“根据我们的所知和评估，（他们）没有直接联系。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。