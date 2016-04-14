菲律宾称“伊斯兰国”有关杀害近百菲政府军的说法系宣传

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Manuel Mogato
路透马尼拉4月14日 - 菲律宾方面称“伊斯兰国”所谓其武装分子伏击杀害数十菲政府军的说法“纯属宣传”，并称没有该国南部穆斯林叛乱组织“阿布沙耶夫”（Abu Sayyaf）与“伊斯兰国”有直接关联的证据。
菲律宾报告称，本周该国政府军与“阿布沙耶夫”叛乱分子在巴西兰岛交火，造成46人死亡。周四时双方的交火已进入第六天。
追踪圣战组织网上活动的SITE Intelligence称，“伊斯兰国”宣称为近百菲律宾士兵被杀一事负责，并称他们炸掉了七辆运送士兵的卡车。
菲律宾军方发言人Restituto Padilla称，“伊斯兰国”的说法系宣传，其声明存在“许多漏洞和矛盾之处”。
“自战事周六开始以来，我们仅失去了18名士兵，但‘阿布沙耶夫’成员有28人丧生。我军在继续追击他们，在实现决定性胜利前我们不会罢休。”Padilla说。
“阿布沙耶夫”组织规模不大，以勒索、绑架、斩首和制造爆炸案闻名。该组织曾在社交媒体发布视频，宣誓效忠“伊斯兰国”。
但Padilla称，尚无“伊斯兰国”与“阿布沙耶夫”存在关联的证据。
“我们仍在寻找确定（他们）存在关联的证据。”该发言人称。“根据我们的所知和评估，（他们）没有直接联系。”(完)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
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