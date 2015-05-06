菲律宾与日本海岸警卫队举行反海盗演习（更新版）

（增加中国外交部发言人评论）

路透菲律宾5月6日 - 菲律宾和日本周三举行反海盗演习，以展现两国的海事合作。

这是日本和菲律宾在2012年签署战略伙伴关系协议之后，首次举行类似演习。

此次海上执法演习在马尼拉湾举行，包括中国在内的17个亚洲国家的海岸警卫队负责人观看了演习。这些国家前来意在找寻提高海上执法安全和打击海盗和跨国犯罪的合作途径。

日本海岸警卫队负责人Koichi Kawagoe对记者表示，日本一直在帮助菲律宾提高海上执法、安全和环保方面的能力。

“此次演习对双方均有益，比如在海盗和非法贩运、贩毒、军火走私等方面，”Kawagoe说道，并称日本愿意帮助东南亚国家，甚至是在存争议的南中国海地区。

“只要与海盗有关，我们会共同努力。”

在被问及菲律宾与日本的此次联合演习时，中国外交部发言人华春莹称，“希望地区国家能共同努力，为增进地区国家间互信、维护地区和平与稳定多贡献一些正能量，多做一些积极有益的事。”

菲律宾海岸警卫队负责人Artemio Abu称，该国计划今年与日本举行三次演习，并称菲律宾人员也在东京受训。

菲律宾海岸警卫队发言人Armand Balilo称，今年晚些时候，日本建造的首批10艘巡逻艇将会交付给菲律宾。

菲律宾还将收到法国的5艘船舰和2架直升机，以加强执法能力。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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