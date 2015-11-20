菲律宾请求日本提供大型巡逻船 安倍称将会考虑

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透马尼拉11月20日 - 菲律宾请求日本向其提供大型巡逻船，日本首相安倍晋三表示将会考虑该请求。日菲此前达成了有关国防设备与技术的协议。
“（菲律宾）总统阿基诺请求向该国海岸警卫队提供大型巡逻船，日方将会考虑具体事宜。”安倍在声明中称。
周四晚，在亚太经合组织（APEC）峰会结束之际，安倍与阿基诺进行了会面。
安倍称，对两国达成国防设备与技术协议表示欢迎，并对“共同合作以尽早签署该协议及在国防设备领域实现合作持赞同态度”。
有媒体报导称，日本可能会向菲律宾提供三架适合在南海进行海上侦察的二手Beechcraft TC-90 King Air飞机。菲律宾还寻求获得P-3C反潜巡逻机。
“这些谈判需要一些时间。”一位日本高官对路透称。该官员称，双方可能需要一两年时间才能签署国防设备与技术协议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。