菲律宾请求日本提供大型巡逻船 安倍称将会考虑

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉11月20日 - 菲律宾请求日本向其提供大型巡逻船，日本首相安倍晋三表示将会考虑该请求。日菲此前达成了有关国防设备与技术的协议。

“（菲律宾）总统阿基诺请求向该国海岸警卫队提供大型巡逻船，日方将会考虑具体事宜。”安倍在声明中称。

周四晚，在亚太经合组织（APEC）峰会结束之际，安倍与阿基诺进行了会面。

安倍称，对两国达成国防设备与技术协议表示欢迎，并对“共同合作以尽早签署该协议及在国防设备领域实现合作持赞同态度”。

有媒体报道称，日本可能会向菲律宾提供三架适合在南海进行海上侦察的二手Beechcraft TC-90 King Air飞机。菲律宾还寻求获得P-3C反潜巡逻机。

“这些谈判需要一些时间。”一位日本高官对路透称。该官员称，双方可能需要一两年时间才能签署国防设备与技术协议。(完)