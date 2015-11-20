菲律宾请求日本提供大型巡逻船 安倍称将会考虑

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉11月20日 - 菲律宾请求日本向其提供大型巡逻船，日本首相安倍晋三表示将会考虑该请求。日菲此前达成了有关国防设备与技术的协议。
“（菲律宾）总统阿基诺请求向该国海岸警卫队提供大型巡逻船，日方将会考虑具体事宜。”安倍在声明中称。
周四晚，在亚太经合组织（APEC）峰会结束之际，安倍与阿基诺进行了会面。
安倍称，对两国达成国防设备与技术协议表示欢迎，并对“共同合作以尽早签署该协议及在国防设备领域实现合作持赞同态度”。
有媒体报道称，日本可能会向菲律宾提供三架适合在南海进行海上侦察的二手Beechcraft TC-90 King Air飞机。菲律宾还寻求获得P-3C反潜巡逻机。
“这些谈判需要一些时间。”一位日本高官对路透称。该官员称，双方可能需要一两年时间才能签署国防设备与技术协议。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选