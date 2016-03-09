菲律宾将从日本租飞机帮助在南海巡逻

路透马尼拉3月9日 - 菲律宾总统阿基诺三世周三宣布，将从日本租五架飞机用于帮助在南海巡逻。

阿基诺三世在马尼拉南部的一个空军基地称，他在打造空军上比之前三届政府做了更多努力，增加了飞机和直升机的数量，从而运输部队和补给以及保护海上边境。

“所有这些新装备将加强空军保卫我们领土的能力，”阿基诺三世说道。

菲律宾的盟国美国和韩国已经提供加强空中力量的帮助，阿基诺三世宣布今年有两架翻新后的C130运输机从美国抵达菲律宾。

“我们还将从日本租五架TC-90教练机，帮助我们的海军巡逻领海，特别是西菲律宾海，”阿基诺三世说道，他所指的是斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）。

他没有提及日本的飞机何时将抵达菲律宾。

他表示，韩国已经提供了两架轻型战斗机，在2017年前还将再提供10架。他还指出，菲律宾政府将授予六架近距离空中支援机和两架远程巡逻机的合同。还将安装三个空中监视雷达。（完）