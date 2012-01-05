菲律宾发生山体滑坡 至少25人死亡

路透马尼拉1月5日电---菲律宾负责灾难和安全的地方官员周四称，该国南部棉兰老岛（Mindanao）一个矿区发生山体滑坡，导致至少25人死亡，另有几十人失踪。

事故发生在棉兰老岛Kingking地区附近的Pantukan镇，是该地近九个月来发生的第二次山体滑坡事故。

政府官员称，事故发生前山体上有之前滑坡留下的裂缝，且过去几周的降雨可能已经令土壤松动。上月，热带风暴"天鹰"袭击棉兰老岛，引发山洪，导致1,200余人丧生。

军方发言人Leopoldo Galon中校称，此次山体滑坡发生在黎明前，有人被埋在泥土和碎石下。他补充说，已有16人被救出并送往附近医院救治。

安全官员和地方官员称，仍有约100人失踪。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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