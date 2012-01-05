菲律宾发生山体滑坡 至少25人死亡

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透马尼拉1月5日电---菲律宾负责灾难和安全的地方官员周四称，该国南部棉兰老岛（Mindanao）一个矿区发生山体滑坡，导致至少25人死亡，另有几十人失踪。
事故发生在棉兰老岛Kingking地区附近的Pantukan镇，是该地近九个月来发生的第二次山体滑坡事故。
政府官员称，事故发生前山体上有之前滑坡留下的裂缝，且过去几周的降雨可能已经令土壤松动。上月，热带风暴"天鹰"袭击棉兰老岛，引发山洪，导致1,200余人丧生。
军方发言人Leopoldo Galon中校称，此次山体滑坡发生在黎明前，有人被埋在泥土和碎石下。他补充说，已有16人被救出并送往附近医院救治。
安全官员和地方官员称，仍有约100人失踪。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。