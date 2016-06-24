东南亚武装分子宣称在菲律宾组建“伊斯兰国”地区分支

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透雅加达/马尼拉6月23日 （记者 Randy Fabi/Manuel Mogato） - 安全官员周四称，宣称为“伊斯兰国”而战的东南亚武装分子称，他们已选择菲律宾头号通缉犯之一作为“伊斯兰国”地区分支的头目。
一位军方情报官员在菲律宾告诉路透，这些武装分子最近在社交媒体发布一则视频作出上述宣言，视频发布时间可能是上周。
专家们称，该视频很重要，因为视频表明“伊斯兰国”支持者现在被要求待在本国并团结在一个伞状组织下，在东南亚就地发动袭击，而非被煽动前往中东参加战斗。
印尼首都雅加达1月发生袭击事件，致使八人死亡，其中四人为袭击者，伊斯兰国宣称负责。自那之后，该地区的当局加强戒备。
路透看到了这则20分钟的视频。视频显示身着迷彩服的年轻男子和一些儿童携带武器训练，且拿着“伊斯兰国”旗帜。视频片段显示，其中一些男子在丛林参加枪战，但不清楚枪战地点以及与谁枪战。
无法独立验证视频的真实性及其拍摄时间。
视频中，一名被马来西拉当局确认为Mohd Rafi Udin的马来西亚武装分子用马来语说道：“如果你不能前往（叙利亚），那就联合起来去菲律宾。”Udin目前在叙利亚。
视频中，Udin亦敦促穆斯林团结在Abu Abdullah的领导下。Abu Abdullah是菲律宾的一名武装分子头目，1月向“伊斯兰国”宣誓效忠。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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