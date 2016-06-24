东南亚武装分子宣称在菲律宾组建“伊斯兰国”地区分支

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达/马尼拉6月23日 （记者 Randy Fabi/Manuel Mogato） - 安全官员周四称，宣称为“伊斯兰国”而战的东南亚武装分子称，他们已选择菲律宾头号通缉犯之一作为“伊斯兰国”地区分支的头目。

一位军方情报官员在菲律宾告诉路透，这些武装分子最近在社交媒体发布一则视频作出上述宣言，视频发布时间可能是上周。

专家们称，该视频很重要，因为视频表明“伊斯兰国”支持者现在被要求待在本国并团结在一个伞状组织下，在东南亚就地发动袭击，而非被煽动前往中东参加战斗。

印尼首都雅加达1月发生袭击事件，致使八人死亡，其中四人为袭击者，伊斯兰国宣称负责。自那之后，该地区的当局加强戒备。

路透看到了这则20分钟的视频。视频显示身着迷彩服的年轻男子和一些儿童携带武器训练，且拿着“伊斯兰国”旗帜。视频片段显示，其中一些男子在丛林参加枪战，但不清楚枪战地点以及与谁枪战。

无法独立验证视频的真实性及其拍摄时间。

视频中，一名被马来西拉当局确认为Mohd Rafi Udin的马来西亚武装分子用马来语说道：“如果你不能前往（叙利亚），那就联合起来去菲律宾。”Udin目前在叙利亚。

视频中，Udin亦敦促穆斯林团结在Abu Abdullah的领导下。Abu Abdullah是菲律宾的一名武装分子头目，1月向“伊斯兰国”宣誓效忠。（完）