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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 11:36 BJT

阿基诺称菲军队现代化并非针对邻国

路透马尼拉7月17日 - 菲律宾总统阿基诺周四称，本国军队现代化并非针对邻国，而是为了强加国防能力及应对灾难。

阿基诺已拨款750亿比索（17.2亿美元），用于在未来五年升级海上安全行动和人道主义应急、购买护卫舰、教练机及反潜直升机。

“为了避免大家指责我们的立场变得更好战，我必须强调：我们寻求对安全部门进行现代化，目的是满足救灾领域的需求并为了我们的内部防御，”阿基诺在一个安全展览会上称。

“所有这些做法不是为了加剧地区紧张局势，而是旨在解决我们的国内问题。”

菲律宾国防支出占GDP的1%左右，远低于中国和其他邻国。

今年4月，菲律宾与美国签署防御协议，允许美军更广泛使用一些菲律宾的军事基地，以提高海上安全行动、人道主义援助及救灾能力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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