阿基诺称菲军队现代化并非针对邻国

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透马尼拉7月17日 - 菲律宾总统阿基诺周四称，本国军队现代化并非针对邻国，而是为了强加国防能力及应对灾难。
阿基诺已拨款750亿比索（17.2亿美元），用于在未来五年升级海上安全行动和人道主义应急、购买护卫舰、教练机及反潜直升机。
“为了避免大家指责我们的立场变得更好战，我必须强调：我们寻求对安全部门进行现代化，目的是满足救灾领域的需求并为了我们的内部防御，”阿基诺在一个安全展览会上称。
“所有这些做法不是为了加剧地区紧张局势，而是旨在解决我们的国内问题。”
菲律宾国防支出占GDP的1%左右，远低于中国和其他邻国。
今年4月，菲律宾与美国签署防御协议，允许美军更广泛使用一些菲律宾的军事基地，以提高海上安全行动、人道主义援助及救灾能力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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