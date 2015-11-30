菲律宾接收首批FA-50战斗机 阿基诺批准440亿比索军火采购合同

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
(本文由路透中文网编译提供)
路透菲律宾克拉克机场11月28日（记者 Pedro Uchi） - 菲律宾国防部次长马纳罗（Fernando Manalo） 周六称，菲律宾总统阿基诺已经批准采购价值440亿比索（9.3274亿美元）的军事装备，以加强菲律宾的海上安保能力。
菲律宾当日接收了首批两架韩国制造的FA-50轻型战斗机，以加强本国的防空能力。
马纳罗对记者称，阿基诺已经授权依照这份为期多年的采购合同采购两艘护卫舰、八辆两栖突击车、三架反潜直升机、两架远程巡逻机、三部防空雷达、战斗机用弹药及近距离支援飞机。
菲律宾以189亿比索向韩方采购了12架FA-50轻型战斗机。韩国承诺在2017年前向菲律宾再交付10架。
“很高兴我们回到超音速时代。”出席飞机交接仪式的菲律宾国防部长加斯明（Voltaire Gazmin）称。
“有了这些飞机，我们守卫海上边界的能力将会加强。”一位空军将领对路透说道。由于无权向媒体谈论此事，此人要求匿名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5