菲律宾接收首批FA-50战斗机 阿基诺批准440亿比索军火采购合同

(本文由路透中文网编译提供)

路透菲律宾克拉克机场11月28日（记者 Pedro Uchi） - 菲律宾国防部次长马纳罗（Fernando Manalo） 周六称，菲律宾总统阿基诺已经批准采购价值440亿比索（9.3274亿美元）的军事装备，以加强菲律宾的海上安保能力。

菲律宾当日接收了首批两架韩国制造的FA-50轻型战斗机，以加强本国的防空能力。

马纳罗对记者称，阿基诺已经授权依照这份为期多年的采购合同采购两艘护卫舰、八辆两栖突击车、三架反潜直升机、两架远程巡逻机、三部防空雷达、战斗机用弹药及近距离支援飞机。

菲律宾以189亿比索向韩方采购了12架FA-50轻型战斗机。韩国承诺在2017年前向菲律宾再交付10架。

“很高兴我们回到超音速时代。”出席飞机交接仪式的菲律宾国防部长加斯明（Voltaire Gazmin）称。

“有了这些飞机，我们守卫海上边界的能力将会加强。”一位空军将领对路透说道。由于无权向媒体谈论此事，此人要求匿名。（完）