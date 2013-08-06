菲律宾升级军力 接收美国第二艘退役军舰

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏比克湾8月6日 - 菲律宾周二接收美国海岸警卫队退役舰艇“艾卡拉兹”号（BRP Ramon Alcaraz），这是该国数十年来最大的军事升级举动的一部分。

菲律宾这一轮军力建设主要集中于海军力量的增强，可能导致南海局势更为紧张。

“艾卡拉兹”号从美国南卡罗来纳州启程，经历两个月的航行后驶入菲律宾苏比克湾，菲律宾总统阿基诺及该国高级部长们到场欢迎。“艾卡拉兹”号上的88名菲律宾官兵此前在南卡罗来纳州接受了为期一年的培训。

“艾卡拉兹”号属于“汉密尔顿”（Hamilton）级巡逻舰，是菲律宾从美国获得的第二艘该级别军舰，将被投入到南海菲律宾海岸线附近的巡逻区。“艾卡拉兹”号是美国在46年前投入使用的舰艇。

“很显然，只有我们的国家拥有真正的稳定和平，才有可能实现真正的经济增长，”阿基诺在演讲中称，并补充说菲律宾需要“抹掉”军事设备简陋的“形象”。

依据美国对外军事资助计划，菲律宾免费获得“艾卡拉兹”号，但升级军舰上的武器和雷达系统耗资约1,500万美元。。

菲律宾武装部队参谋长Emmanuel Bautista称，“艾卡拉兹”号将会为菲律宾确保领海免受入侵作出“重大贡献”。（完）