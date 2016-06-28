《HOME专栏》菲律宾新政府重视环保 中国含镍生铁产业面临新风险？

撰稿 Andy Home 编译 李春喜/许娜/汪红英/王兴亚

路透伦敦6月27日 - (本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

菲律宾选出新政府会给中国的含镍生铁(NPI)产业带来什么威胁？

候任总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)已经对该国的采矿业数次发出警告，让当地的运营商“检点些”，不要再“糟蹋土地”。

杜特尔特行动时也毫不手软。他刚刚任命一名坚定的环保主义者Gina Lopez作为环境和自然资源部长，这个职位对采矿业有广泛的监管权。

菲律宾生产多种矿产，但目前的焦点是每月向中国含镍生铁生产商出口的大量镍矿石。

中国含镍生铁产业是国内不锈钢供应链的重要一环。自2014年印尼禁止未加工矿产品出口之后，中国生产商就越来越依赖菲律宾的镍矿石。

由于镍矿石主要露天开采，可能成为菲律宾新政府针对的目标，因此镍市场出现了一波看涨的预期。

但这种情况我们以前曾遇到过。

中国含镍生铁产业现在原本应该已经崩溃，因其不仅失去了印尼矿石来源，并且加工菲律宾低品级矿石的相关生产成本也节节攀升。

但实际并未发生这种情况，这充分显示了中国含镍生铁生产商的韧性。

只要他们还继续运营，那么其他镍生产商就也会坚守阵地，而不是实施减产，由此便限制了镍价从当前低位持续反弹的潜力。

中国从菲律宾进口镍矿石图表：tmsnrt.rs/28Xr7sU

**新的进口管道**

2014年初印尼禁止出口未加工矿石的命令刚一生效，中国从该国进口镍矿石的数量就大降。

2014年进口量从2013年的4,100万吨骤降至1,060万吨，2015年更降至仅17.4万吨。

在这种情况下，菲律宾矿石生产商则增加了生产和出口。中国2014年从该国进口量自2013年的2,970万吨急升至3,640万吨，2015年则基本持稳。

这样的增幅几乎让镍市的所有人都感到意外，并可能成为打断印尼禁令颁布后镍价劲扬势头的一个最主要的单一因素。2014年中，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍曾触及每吨逾20,000美元峰值。

今年中国从菲律宾的进口较少，即便是把雨季对生产和出口的“正常”季节性影响考虑在内。

原因在于当前的低价环境，而非环保因素。

菲律宾镍矿协会在3月警告称，由于镍价在2月跌至每吨7,550美元的13年低点，其会员计划今年至多减产20%。

这一应对办法似乎已付诸实施。

据国际镍业研究组织(INSG)的数据，菲律宾1-4月镍矿石产量较上年同期锐减38%至75,300吨。中国1-5月镍矿石进口减少27%。

到目前为止还没有出现可替代供应商来填补新出现的供应缺口，不过中国镍进口数据中再度出现的一个名字值得关注。

中国在中断三年后重新开始从新喀里多尼亚进口镍。这是因为在矿业大亨Clive Palmer的昆士兰镍冶炼厂遇到困难后，新喀里多尼亚转而向中国出售镍所致。该冶炼厂是新喀里多尼亚的主要镍矿买家。

这家位于澳洲的镍冶炼厂现在已关闭，新喀里多尼亚已取消针对两家本地镍生产商旷日持久的中国出口禁令，但设置了最多70万吨的出口上限。

中国2-5月从新喀里多尼亚进口了113,200吨镍矿，虽然与菲律宾进口规模相比不值一提，但未来几个月从该国的进口或许会加速上升。

**“宣告我死亡的消息实在是夸大了”**

这些都不禁让人要问：在印尼禁止镍矿石出口且菲律宾供应减少，而新供应起不到多少缓冲作用的情况下，中国含镍生铁产业怎么会仍在运转？

但中国含镍生铁产业不仅还在运转，所有迹象都表明萎缩的最糟糕阶段可能已经结束。

商品研究机构CRU驻北京办事处的分析师预计，中国含镍生铁产量自从由2013年的逾50万吨峰值持续下滑后，今年可能达到30万吨。

但之后产量料“在2017年企稳并再度增加”。

要理解这出人意料发展的关键在于，中国含镍生铁生产商已证明所具有的灵活性。

举例来说，CRU估计中国的含镍生铁生产成本自去年初以来的降幅达到惊人的25%，并且直到今年初利润率仍然为正。

要知道，含镍生铁产业一度被普遍认为在镍供应链中的生产成本最高，如果价格低于每吨20,000美元，生产企业则可能倒闭。在这种背景下，含镍生铁产业的表现实在不差。

另外，含镍生铁产业仍在不断演进和整合。最明显的例子就是，中国大型不锈钢企业--青山控股集团直接前往印尼设厂，在海外生产含镍生铁。

印尼在向中国输送越来越多的中间材料，但令人不解的是，这部分材料在中国海关月度数据中显示在了“铁镍合金”一项中。

这种印尼材料的纯度要高于镍矿石，但低于铁镍合金。2016年1-5月的相关进口规模总计256,000吨。

青山控股集团刚刚在印尼设立了一家不锈钢工厂，可能会使得中国含镍生铁进口规模降低；但应该不难看出，中国不锈钢生产商正如何将含镍生铁流整合至他们的核心运营中。

这一不断适应的过程解释了，套用马克·吐温的话说，为何关于含镍生铁死亡的报导被严重夸大了。

而且尽管菲律宾新政府的措辞都是关于治理采矿污染，并可能借鉴印尼的资源民族主义政策，但是该国采矿法律要有整体改变可能还需要数年时间。

印尼用了五年时间才批准矿产出口禁令立法并实际予以执行。

正如CRU在解释其对含镍生铁生产的预期时所指出的，“CRU预计，未来12个月内菲律宾出口政策不会有任何重大调整”。

对于像含镍生铁这种快速发展的生产领域来说，12个月可算得上很长时间了。

事实证明，多年来那些冀望含镍生铁关停、以实现供应过剩市场再平衡的其它镍生产商并没能如愿。

而且如果他们寄希望于菲律宾步印尼后尘，给中国含镍生铁第二次致命打击，那么几乎可以肯定，他们又要失望了。(完)